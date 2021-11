Stiri pe aceeasi tema

- Acordul cu Statele Unite ale Americii pentru implementarea in Romania a reactoarelor modulare mici (SMR) va fi finalizat joi, iar prin intermediul acestuia, pe langa energie curata, se vor crea zeci de locuri de munca, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Presedintele SUA,…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat aseara, in cadrul unei emisiuni, in dialog cu romanii, pe pagina de Facebook a partidului, ca ”in aceste zile ar fi trebuit sa discutam bugetul pentru anul viitor și nu sa avem parte de aceste mici mascarade cu valoare zero, politica”. ”Cu…

- Potrivit Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii, saptamana viitoare, șeful Pentagonului, secretarul apararii american – Lloyd J. Austin III va vizita Romania. Turneul de vizita mai include vizite in Georgia și Ucraina, inainte de participarea la reuniunea miniștrilor apararii din statele membre…

- Politicianul roman cu cea mai mare credibilitate in cancelariilor occidentale primește o mana de ajutor direct din Statele Unite ale Americii. P.J. Crowley, fost asistent al secretarului de stat la Departamentul de Stat al SUA, a fost numit consilier al Președintelui PMP Cristian Diaconescu.…

- Va prezentam in continuare textul mesajului, potrivit Administrației Prezidențiale:„Stimate domnule Președinte,Astazi, la 20 de ani de la teribilele atacuri din 11 septembrie 2001, gandurile noastre se indreapta catre familiile victimelor, catre supraviețuitori, salvatori și toți cei ale caror vieți…

- Florin Cițu nu ar trebui sa fie președintele PNL dupa ce a fost condamnat in SUA pentru ca a condus autoturismul sub influenta alcoolului și pentru ca justitia americana l-a acuzat si pentru ca nu a mai returnat 7.000 de dolari imprumutati de la o banca. Asta au indicat majoritatea respondenților la…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in eventualitatea in care ar avea probleme in justiție va pleca de la conducerea partidului. ”Nu inseamna ca daca mie mi se face vreo nedreptate, sa scufund PSD”, a declarat Ciolacu, miercuri seara, pentru B1 Tv . „Nu mi-e frica de nimic. Daca se gasește ceva,…