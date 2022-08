Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, in scopul de a veni in intampinarea solicitarilor concesionarilor, societatea a amplasat deja cate patru dozatoare cu apa potabila in incinta fiecarui cimitir administrat. ”Aparatele sunt dispuse in zone accesibile tuturor celor care ajung in cimitirele societații, sunt prevazute cu pahare de unica folosința și sunt alimentate in permanența cu apa, de catre personalul societații. In acest sens, rugam cetațenii sa nu bruscheze dozatoarele intrucat numai in acest mod putem asigura continuitatea funcționarii aparatelor”, au precizat reprezentanții societații…