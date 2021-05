În toată ţara, instabilitate atmosferică In majoritatea regiunilor tarii, pana miercuri, 2 iunie, pana la ora 10:00, vor exista perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, grindina, potrivit informarii meteorologice publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, conform Agerpres. In intervalul mentionat, in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15…20 litri/metru patrat si, pe arii restranse, 25…50 litri/metru patrat, potrivit ANM. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

