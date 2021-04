Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea copiilor cu varste intre 12 si 15 ani impotriva COVID-19 dupa ce Pfizer a cerut autorizarea si pentru aceasta categorie de varsta. Gheorghita a fost intrebat duminica, la Digi 24 de…

- Copiii, cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, din Israel ar putea primi vaccinul anti-Covid incepand cu luna mai. Declarația facuta de oficiali din domeniul sanatatii vine dupa ce laboratoarele Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor impotriva COVID-19 este 100% eficient pentru segmentul de varsta…

- Luni, Guvernul Romaniei a luat o decizie in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19 a romanilor cu serul AstraZeneca. In premiera, in țara noastra s-a anulat restricția de varsta. Iata ce au declarat reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

- Tanarul are 16 ani si a fost imunizat cu vaccinul de la Pfizer.Cel mai tanar roman care s a vaccinat impotriva noului coronavirus este un adolescent de 16 ani care locuieste in Bucuresti. Acesta a primit vaccinul, sambata seara, la un centru din judetul Prahova.Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook…