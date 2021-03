Oamenii de știința de la Institutul de Astrofizica din Insulele Canare au descoperit in tinarul univers, la o distanța de 12,5 miliarde de ani lumina de Pamint, un cluster dens (populație) de galaxii, similar cu Roiul Fecioarei. Rezultatele studiului au fost publicate in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Potrivit lenta.ru, in 2012, astronomii au stabilit distanța pina la galaxi