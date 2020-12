Stiri pe aceeasi tema

- Produsele cosmetice au fost printre cele mai cumparate de catre romani de cand a izbucnit criza sanitara. Comparativ cu anul trecut, romanii s-au orientat anul acesta mai mult spre produse profesionale destinate ingrijirii acasa, a declarat Daniela...

- Dezvoltarea accelerata a comerțului online dar și poziționarea Bucureștiului drept hub logistic regional sunt atuurile care au dus la un boom al pieței spațiilor logistice. In primele noua luni ale anului, volumul tranzacționat a fost in creștere cu...

- Romanii și-au schimbat puțin dieta zilnica in contextul pandemiei și au adaugat mai multe surse de vitamine in alimentație. Ce fructe au preferat in timpul crizei sanitare? Ce beneficii miraculoase au acestea? Fructele preferate de romani in timpul pandemiei? Majoritatea oamenilor au avut grija și la…

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- Studiul realizat de Asociața Romana a Producotorilor de Hrana pentru Animale de Companie (ARPAC) arata faptul ca mai mulți posesori de caini și pisici și-au mai achiziționat cate un animel pe durata pandemiei de coronavirus. Citește și: STUDIU: Peste 80% dintre bolnavii de COVID-19 au lipsa…

- Levi Strauss a raportat marti profit si venituri trimestriale peste asteptarile analistilor, pe fondul cresterii vanzarilor online in timpul pandemiei de Covid-19, informatie care a dus la cresterea actiunilor companiei cu 13% dupa inchiderea oficiala a bursei de pe Wall Street, transmite Reuters,…

- PSD a reacționat, miercuri, dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis privind creșterea numarului de infectari cu noul coronavirus. Social-democrații ii acuza pe liberali ca au eșuat in gestionarea pandemiei și au distrus economia Romaniei.

- Romanii sunt in continuare interesați de produsele BIO: in prima jumatate a anului, vanzarile de alimente BIO au crescut cu 18% fața de aceeași perioada a anului trecut, iar cea mai dinamica categorie a fost mancarea la borcan pentru bebeluși, care a crescut cu 72,4% fața de aceeași perioada a anului…