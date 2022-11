În timp ce virozele puternice îmbolnăvesc copiii pe capete, din farmaciile iesene lipsesc medicamentele In perioada in care sezonul virozelor respiratorii este mult mai „zgomotos" in randul copiilor, comparativ cu anii anteriori, a mai aparut o problema: lipsesc antitermicele si antibioticele. Anul acesta, virozele respiratorii au inceput sa se raspandeasca mult mai devreme comparativ cu anii anteriori si sunt mult mai agresive in randul copiilor, in special cei de varsta mai mica, sustin specialistii. Pe langa aceasta particularitate a sezonului care a venit dupa doi ani de pandemie, medicii au observat ca nici nu se gasesc medicamentele necesare pentru tratament. „Ne suna mamele copiilor si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Și noi, ca producatori de medicamente, avem probleme la fel ca celelalte industrii din Romania. Numai ca, noi avem impuse prețurile de la Ministerul Sanatații, deci nu avem cum sa recuperam aceste pierderi. Drept urmare, vor fi producatori care vor scoate medicamentele nerentabile din portofoliu. Daca…

- In plin sezon al infecțiilor respiratorii acute, Asociația Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reacție a autoritaților la absența antibioticelor de pe piața din Romania, in special a celor pentru copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Criza medicamentelor ia amploare, iar producatorii vin cu un avertisment sumbru: din cauza prețurilor uriașe la energie, gaze și utilitați, o parte dintre tratamentele produse in țara noastra ar putea disparea de pe piața. In spitale și farmacii deja lipsesc zeci de tipuri de medicamente, iar in farmacii…

- Criza medicamentelor ia amploare, iar producatorii vin cu un avertisment sumbru: din cauza prețurilor uriașe la energie, gaze și utilitați, o parte dintre tratamentele produse in țara noastra ar putea disparea de pe piața. In spitale și farmacii deja lipsesc zeci de tipuri de medicamente, iar in farmacii…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania trage un semnal de alarma si arata ca o parte dintre medicamentele fabricate in tara risca sa dispara in curand de pe piata, deoarece fabricile de medicamente ar putea fi nevoite sa opreasca productia acestora, ca urmare a exploziei…

- Piața medicamentelor din Romania se confrunta cu o adevarata criza. Și este doar inceputul. Producatorii din industria farmaceutica au avertizat inca din vara ca sute de medicamente risca sa dispara de pe piața. Mulți romani sunt deja disperați. Vezi care sunt medicamentele care au disparut din farmacii.…

- Accesul pacientilor la medicamente continua sa fie o provocare pentru Romania. Ne situam in continuare pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste timpul de punere pe piata a medicamentelor inovative. Producatorii spun acum ca industria farmaceutica nu mai are protectie in privinta pretului la energie…

- Medicamentele generice ieftine ar putea disparea din Romania, din cauza cresterii costurilor electricitatii. Producatorii europeni ai acestor medicamente au avertizat ca ar putea inceta sa le mai produca din cauza crizei energetice in curs. Cele mai ieftine medicamente de pe piata ori se vor scumpi…