- Ungaria a anulat discutiile care erau programate luni, la Budapesta, intre ministrul de Externe Peter Szijjarto și omologul sau german, Annalena Baerbock, a anuntat vineri seara MAE de la Berlin. Azi, Ministerul de Externe de la Budapesta a precizat ca motivele anularii au fost tehnice, nu politice.

- Ungaria, ca tara suverana, va ignora criticile UE in urma vizitei premierului ungar, Viktor Orban, la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre solutionarea pasnica a razboiului in Ucraina, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care l-a insotit pe seful…

- Viktor Orban a recunoscut dupa vizita efectuata marți la Kiev ca Volodimir Zelenski a refuzat propunerea incheierii unui armistițiu inainte de lansarea negocierilor de pace. Premierul ungar a prezentat totodata argumentele expuse de președintele ucrainean, relateaza Ukrainska Pravda.Intr-un interviu…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a avut o conversație telefonica cu omologul sau rus Serghei Lavrov, in timp ce premierul ungar Viktor Orban s-a intalnit cu președintele Volodymyr Zelenskyy in capitala Ucrainei, anunța serviciul de presa al Ministerului rus de Externe, potrivit European…

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, anunța ca a facut o ințelegere cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, astfel ca Ungaria sa nu participe la misiuni militare “in afara Ungariei”, aluzia fiind evident la o eventuala trimitere de trupe in Ucraina. Șeful guvernului Ungariei, Viktor Orban, a avut…

- Cutremur pe scena politica din Ungaria! Omul care i-a pus gand rau lui Viktor Orban: Partidul lui Peter Magyar creste rapid in sondajePeter Magyar isi facea selfie-uri cu sustinatorii sai in fata unei piete aglomerate din Budapesta, intr-o sambata dimineata, luna trecuta, cand le-a cerut sa-i acorde…

- Aderarea Republicii Moldova la UE este o necesitate geopolitica, de aceea UE și, in special, Germania ofera sprijin economic și politic autoritaților de la Chișinau pentru ca acestea sa poata face fața razboiului hibrid lansat de Rusia. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe al Germaniei,…