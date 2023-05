Stiri pe aceeasi tema

- Luptele interne din interiorul guvernului rus par mai ample si mai profunde decat se credea pana acum. FSB si ministerul condus de Serghei Soigu se cearta in legatura cu numarul de morti si raniti de pe frontul din Ucraina, agentia rusa de informatii interna acuzand armata ca ascunde amploarea pierderilor…

- Potrivit lui Zelenski, 11 persoane au murit in subsolul unei scoli cu un spatiu de mai putin de 200 m2, unde 367 din cei circa 400 de locuitori ai satului Iahidne din nordul Ucrainei au fost inchisi timp de 27 de zile in martie 2022."Toti acesti oameni stateau intr-un intuneric total, asteptand revenirea…

- Un avertizor de integritate dezgustat de razboiul din Ucraina a dezvaluit o baza de date care conține planurile și operațiunile razboiului cibernetic dus de Kremlin de mai mulți ani impotriva Europei și Statelor Unite.

- Tot mai mulți funcționari ruși și persoane apropiate puterii de la Kremlin au interdicție de a calatori in strainatate, restricția fiind impusa pentru ca aceștia sa nu dezerteze, unii fiind probail nevoiți sa-și predea pașapoartele la FSB, potrivit evaluarii britanice de miercuri dimineața. Dupa inceputul…

- Ucraina inca lupta pentru Bahmut, iar armata ucraineana nu a luat decizia de a se retrage din orasul transformat in ruine, dar situatia este din ce in ce mai dificila, relateaza News.ro. Mercenari Wagner cu experienta in Siria si Libia sunt angajati intr-o batalie furibunda in timp ce mii de civili…

- Rusia va fi forțata sa respinga amenințarea de la granițele sale - cat mai de departe, in functie de armele care vor fi livrate Ucrainei de catre țarile occidentale, a declarat ministrul rus al apararii, general de armata Serghei Șoigu, intr-un comentariu facut la postul de televiziune "Rossia-1"…

- „Am mai menționat ca instituțiile noastre sunt pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. Am trecut printr-o perioada volatila in toamna și instituțiile au facut fața. Ne-am consolidat capacitațile și suntem pregatiți de diferite scenarii. Obiectivul nostru este sa asiguram pacea. (…) Aceste scenarii…

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…