Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au confiscat bitcoini în valoare de peste 50 de milioane de euro de la un infractor însa au o problema: nu pot debloca banii fiindca acesta refuza sa le dea parola, relateaza Reuters.Barbatul a fost condamnat la închisoare și și-a ispașit între timp…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu au fost aprobate de Congres, informeaza AFP…

- Liderul bosniac sârb Milorad Dodik a negat ca i-ar fi daruit ministrului de externe rus Serghei Lavrov o icoana furata dupa ce Ucraina a anunțat ca demareaza o investigație pentru a vedea daca obiectul de cult a fost scos ilegal din țara, relateaza Reuters și MSN.Ministerul culturii ucrainean…

- Politia austriaca a arestat inca doi suspecti in ancheta privind atacurile comise la Viena la inceputul lunii noiembrie, transmite duminica Reuters. Parchetul austriac a precizat ca unul dintre suspecti este un cetatean austriac de origine afgana, al carui ADN a fost descoperit pe arma folosita de jihadistul…

- Ministerul de Externe bulgar i-a acordat vineri unui diplomat rus 72 de ore pentru a parasi Bulgaria dupa ce procurorii au stabilit ca din 2017 a fost implicat in activitați de spionaj in aceasta țara, relateaza Reuters și AFP, preluat de agerpres.ro. Un purtator de cuvint al MAE bulgar a declarat ca…

- Camera Deputatilor a Parlamentului argentinian a aprobat vineri dimineata un proiect de lege ce permite accesul liber si legal la avort pana la saptamana 14 de sarcina si care urmeaza astfel sa fie dezbatut in Senat si eventual aprobat definitiv, informeaza EFE si Reuters.

- Camera Deputatilor a Parlamentului argentinian a aprobat vineri dimineata un proiect de lege ce permite accesul liber si legal la avort pana la saptamana 14 de sarcina si care urmeaza astfel sa fie dezbatut in Senat si eventual aprobat definitiv, informeaza EFE si Reuters potrivit Agerpres. Textul,…

- Procurorii germani au inculpat 12 barbati pentru acuzatia de complot in vederea atacarii unor moschei, actiuni in care suspectii planuiau sa provoace cat mai multe victime in randul musulmanilor, informeaza Reuters, citata de Agerpres."Ei tinteau ca prin atacuri impotriva unor moschei si uciderea sau…