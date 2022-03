Stiri pe aceeasi tema

Cele sase tari occidentale membre ale Consiliului de Securitate al ONU au denuntat vineri folosirea institutiei de catre Moscova pentru a raspandi "dezinformare" si "propaganda", inaintea unei a zecea reuniuni a acestei instante de la invazia rusa din Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Rusia a renuntat sa tina vineri un vot in Consiliul de Securitate al ONU asupra unei rezolutii legate de razboiul din Ucraina, din cauza lipsei de sprijin din partea celor mai apropiati aliati ai sai, au indicat pentru AFP surse diplomatice.

Rusia propune celorlalti 14 parteneri ai sai din cadrul Consiliului de Securitate al ONU sa adopte miercuri o rezolutie "umanitara" legata de "operatiunea militara speciala" rusa din Ucraina, anunta marti diplomati rusi, relateaza AFP.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta luni la ora locala 15:00 (20:00 GMT) cu privire la criza umanitara in Ucraina, invadata de Rusia, la cererea presedintelui francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, citand surse diplomatice, informeaza Agerpres.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se pronunte asupra unei propuneri de convocare a unei sesiuni speciale a Adunarii Generale ONU pe tema invaziei ruse in Ucraina, informeaza agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,

Rusia s-a opus prin veto, adoptarii in Consiliul de Securitate al ONU, reunit din nou de urgenta, asupra proiectului de rezolutie care condamna in termeni fermi agresiunea impotriva Ucrainei si cerea retragerea trupelor sale din aceasta tara, noteaza Radio Romania Actualitați.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand