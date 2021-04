Una calda, una rece, cam așa s-ar descrie ceea ce se intampla acum in cuplul Halep-Iuruc. In timp ce Simona Halep inca sufera dupa infrangerea de la Stuttgart, Toni Iuruc nu rateaza nicio ocazie de a ieșit in lumea buna din oraș. Iubitul tenismenei, fie vreme buna, fie vreme rea, a transformat ușor, ușor, un local de fițe din Capitala in a doua sa casa.