Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, americanii au asistat, inclusiv la posturile de televiziune, la o scena cu simbol puternic. Manifestanți antirasisti au doborat și apoi au dat foc unicei statui din Washington a generalului confederal Albert Pike. Intr-un mesaj pe Twitter, președintele Donald Trump a calificat incidentul…

- Manifestanti antirasism au doborat, in noaptea de vineri spre sambata, singura statuie a unui general din tabara Statelor Confederate ale Americii ridicata in capitala americana Washington DC, informeaza...

- Manifestanti antirasism au demolat si au incendiat, in noaptea de vineri spre sambata, singura statuie a unui general american confederal ridicata in Washington, asa cum se vede in imagini publicate de presa americana.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis…

- Manifestanti antirasism au doborat, in noaptea de vineri spre sambata, singura statuie a unui general confederat ridicata in capitala americana Washington DC, potrivit imaginilor difuzate de media americane, transmite AFP. Canalul de televiziune ABC7 News a aratat imagini cu statuia generalului sudist…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage o parte dintre trupele americane stationate in Germania si atacurile lui impotriva Berlinului au accentuat tensiunile dintre Washington si aliatii sai europeni din cadrul NATO, informeaza AFP si Reuters. Marti, secretarul general…

- Coordonatorul german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage mii de militari din Germania, informeaza luni Reuters. Trump a ordonat ca 9.500 de militari americani sa fie retrasi din Germania, aliat al NATO care gazduieste aproximativ…

- Tanarul in varsta de 20 de ani a luat un avion care pleca de la Washington cu destinația Frankfurt. Odata ajuns pe aeroportul german, pentru a scapa de control, s-a deghizat in agent de intreținere local. A luat o vesta reflectorizanta și a inșfacat doi saci de gunoi. A incercat sa convinga personalul…

- "Gelsenkirchen, oraș din Renania de Nord-Westfalia se afla in mijlocul ținutului minier Ruhr și are 262.528 de locuitori. Aici se va ridica, in curind, o statuie a lui Lenin, tocmai in zilele sfintelor Paști", scrie istoricul Marius Oprea citat de mediafax.ro.Redam integral comentariul:…