- Polonia planuiește sa creasca salariul minim de doua ori in 2024 pentru a ajuta oamenii sa faca fața inflației, a declarat Marlena Malag, ministrul Familiei și Politicilor Sociale, pe masura ce partidul Lege și Justiție (PiS) se pregatește pentru alegerile parlamentare din acest an, scrie Reuters.Costul…

- Fermierii din Polonia, Romania și din alte țari din estul Europei care au rezistat la prețuri mai mari ale cerealelor au fost loviți de o furtuna perfecta, spun analiștii consultați de Reuters.

- Polonia construieste una dintre cele mai puternice armate din Europa si este pe cale sa aiba cea mai puternica armata terestra din regiune in termen de doi ani, a declarat duminica ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, informeaza Reuters. Declaratia ministrului Apararii Mariusz Blaszczak a fost facuta…

- Guvernul polonez a decis sa interzica importurile de cereale si alte zeci de alimente din Ucraina, pentru a proteja sectorul agricol polonez, a declarat sambata liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, transmite Reuters, conform news.ro.Cantitati mari de cereale ucrainene, care…

- Preturi Mai Mari La Poarta FabriciiIn februarie 2023, preturile producției industriale au scazut cu 0.3% fata de ianuarie 2023, dar au inregistrat o creștere cu 21.6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Cea mai mare creștere a preturilor pe piața interna a fost calculata pentru industria…

- Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, nu ar putea fi acuzat niciodata ca gandește la nivel mic. Chiar și in 2017, anul in care a lansat afacerea in China, avea ambiții uriașe: „Vrem sa preluam intreaga piața!” a spus el personalului dintr-un grup de chat al companiei, scrie Reuters. CEO-ul in varsta de…