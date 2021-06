Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana analizeaza acordarea unei finantari de 3,5 miliarde de euro Turciei pentru ca aceasta sa continue sa gazduiasca refugiati sirieni pana in anul 2024, au declarat miercuri doi diplomati citati de Reuters, finantare ce face parte dintr-un plan regional mai extins de sprijin pentru refugiati,…

- 16 straini au vrut joi sa iasa ilegal din Romania, pe la frontiera Borș II. Politistii de frontiera de acolo au transmis ca au depistat șaisprezece cetateni din Irak, Somalia, Turcia și Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu mobila.

- 21 de persoane din Siria, Irak și Palestina au incercat sa intre ilegal in Romania ascunse intr-un camion care transporta pepeni. Acestea au declarat ca au platit unei calauze 6.000 de euro pentru a-i ajuta sa ajunga in vestul Europei. Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Potrivit ANSVSA, trei nave care au plecat in perioada 16-18 martie din portul Constanta, avand la bord, in total, 24.310 ovine si 371 de bovine, au ajuns in porturile de destinatie: Aqaba, in Iordania (2 nave), si Jeddah, in Arabia Saudita (1 nava), in intervalul 30-31 martie. Alte trei nave care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…

- Germania s-a angajat marti sa ofere peste 1,7 miliarde de euro pentru a ajuta Siria, tara ravasita de zece ani de razboi, in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor organizata sub egida ONU si UE, relateaza AFP. Suma de 1,738 de miliarde de euro a fost anuntata de ministrul german al Afacerilor…