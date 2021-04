În timp ce România deține supremația, nemții abia visează la ceea ce avem noi: Vor lege pentru dreptul la internet rapid Germanii vor putea beneficia in scurt timp de dreptul legal la o conexiune de internet rapida, in conditiile in care ritmul lent al digitalizarii in unele parti ale tarii se profileaza ca una dintre temele de campanie in perspectiva alegerilor legislative din septembrie, relateaza joi dpa. Camera inferioara a parlamentului, Bundestag, a aprobat joi un proiect de lege care le acorda cetatenilor dreptul de a solicita conexiuni de internet mai bune, de la jumatatea anului viitor, scrie agerpres.ro. Proiectul, care mai trebuie adoptat de camera superioara, Bundesrat, prevede stabilirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

