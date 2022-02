Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Hodorkovski, candva cel mai bogat om al Rusiei inainte de a cadea in dizgratia Kremlinului, a declarat vineri ca doar revolutia il va rasturna pe Vladimir Putin si ca se asteapta ca seful Kremlinului sa ia masuri mai severe impotriva disidentei in tara dupa ce a invadat Ucraina, anunța Mediafax.…

Presedintele Letoniei, Egils Levits, a declarat ca doreste masuri punitive si mai cuprinzatoare impotriva Rusiei ca raspuns la invazia declansata de aceasta in Ucraina, transmite vineri dpa.

In prima ieșire dupa invazia rusa din Ucraina, Joe biden anunța sancțiuni fara precedent la adresa Rusiei lui Putin. Banci, tanzacții și apropiați ai președintelui rus vor fi afectat.

Ambasadorul Ucrainei in Marea Britanie, Vadym Prystaiko, a afirmat, joi, ca statul ucrainean nu are, in prezent, suficient echipament militar pentru a se apara, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este "o incalcare flagranta" a dreptului international, vorbind despre o zi "ingrozitoare pentru Ucraina" si "o zi neagra pentru Europa", relateaza AFP si Reuters.

Președintele Klaus Iohannis condamna acțiunea armata a Rusiei in Ucraina, pe care o considera inacceptabila. Iohannis face apel la reluarea dialogului, considerand ca nu este niciodata prea tarziu pentru a se reveni la soluțiile diplomatice.

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca intrarea trupelor rusești in Ucraina va avea un impact economic imediat in Romania și in alte țari din Europa. In Romania se vor scumpi foarte mult gazele și va crește riscul de țara al Romaniei, iar soluția pentru a contrabalansa aceasta criza…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in marti in crestere cu 1,3%, actiunile din domeniul sanatatii avansand cu 2,1%, iar aproape toate sectoarele si bursele majore au intrat pe un teritoriu pozitiv, in urma informatiilor referitoare la retragerea unor unitati militare rusesti de…