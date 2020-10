În timp ce Israelul pare să fi pierdut lupta cu COVID-19, liderii țării încalcă toate restricțiile Oficiali israelieni de rang inalt incalca in mod constant masurile impotriva raspandirii covid-19, constata presa si o parte a populatiei, care se intreaba daca coafarea sotiei premierului este un serviciu esential sau daca seful serviciilor de informatii isi poate invita familia la cina, relateaza AFP. Statul evreu, care a inregistrat una dintre cele mai puternice rate a contaminarilor cu noul coronavirus de la inceputul lui septembrie, a impus o izolare generala in urma cu aproape trei saptamani - in virtutea careia israelienii sunt obligati sa ramana intr-un perimetru de un kiometru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

