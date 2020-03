În timp ce Europa a închis aproape toate uzinele auto, China revine la normal ​Producția auto din China, grav afectata de criza coronavirusului, revine la normal și unele uzine se apropie de capacitatea maxima, dupa ce au stat închise și peste o luna. Daimler, Ford, Volvo, Toyota și Nissan se numara printre companiile care sunt aproape de nivelul normal sau chiar la acel nivel. În Europa unele uzine auto au anunțat suspendari ale producției pâna la început de aprilie, iar altele pâna în a treia decada a lunii, dar cel mai probabil cele mai multe nu-și vor reveni decât în mai.



