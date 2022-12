Stiri pe aceeasi tema

- Euroins saluta datele cuprinse in ultimul raport ASF publicat in data de 22 noiembrie, potrivit caruia, la sfarșitul lunii septembrie, concurența pe piața RCA se afla la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, trei dintre companiile de asigurari avand cote de piața de doua cifre. “Aceasta tendința este…

- Romania a inregistrat a treia cea mai mare creștere a PIB in trimestrul III, de 4,7%, in comparație cu trimestrul III din 2021, dupa Cipru (5,4%) și Portugalia (4,9%) și inaintea Poloniei (4,4%) și Ungariei (4,1%), conform datelor Eurostat, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Spitalul Clinic Sanador inaugureaza primul bloc operator complet digitalizat si prima sala hibrida mobila din Romania. Totodata, a fost deschisa prima sectie digitalizata de terapie intensiva pentru chirurgia cardiovasculara in care fiecare pat are autonomie completa. Dotarile cu echipamente si tehnologii…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- Cu toate ca 2022 este, cel putin conform datelor oficiale privind evolutia PIB-ului, un an de revenire si de crestere economica, necesarul de finantare al statului este similar cu nevoile din 2020 – an de debut al pandemiei, in care deficitul bugetar a explodat la aproape 10- din PIB pentru a acomoda…

- Reprezentanți ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene au participat, zilele trecute, la Biblioteca Naționala a Romaniei din București, la Caravana Știința & Imaginație.Evenimentul a fost organizat la inițiativa revistei Știința&Tehnica, cu sprijinul Academiei Romane,…

- Doar 1% dintre romanii cu varste intre 25 si 64 de ani au urmat cursuri de dezvoltare personala sau profesionala, dupa finalizarea studiilor, de doua ori mai putin decat bulgarii si de noua ori sub media europeana, arata datele Eurostat incluse intr-o analiza realizata de o companie specializata in…

- Deputatele USR Monica-Elena Berescu si Oana Toiu au depus un proiect de lege pentru protejarea mamelor minore. Mamele adolescente sunt unul dintre grupurile vulnerabile care nu beneficiaza de protectii legislative adecvate, masuri de reintegrare sociala in cazul abandonului scolar, sprijin in continuarea…