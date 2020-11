In timp ce colegii lui anunta concedieri, presedintele CJ Arad face angajari: "Conteaza cat cheltuiesti din banul public, nu cati angajati ai"

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns pe locul 49, din 63, in clasamentul competitivitatii digitale, alcatuit de International Institute for Management Development (IMD) din Elvetia, una din cele mai prestigioase scoli de afaceri din lume. Potrivit datelor IMD, Romania a cazut trei locuri in acest clasament, de…

- Pare o intrebare destul de dura si de panicarda, asa ca iti spunem, inca de la inceput, ca sunt slabe sanse ca bancile sa dea faliment, iar tu sa iti pierzi agoniseala de-o viata din aceasta cauza. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce trebuie sa fii atent atunci cand…

- Nu este deloc ieftin sa scoti bani de la ATM-uri din strainatate, chiar daca acestea fac parte din grupul bancii de la care ai tu cardul. Din acest motiv, nici bancile nu prea iti recomanda sa apelezi la aceasta solutie, decat daca nu ai o alta varianta. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii…

- Circulatia pe sectorul Biharia-Bors al autostrazii A3 (in lungime de 5,5 kilometri) a fost deschisa vineri, 4 septembrie 2020. Acest tronson a fost receptionat pe 30 iulie. In acelasi timp a fost inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II. "Portiunea de autostrada este…

- Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au inchis in scadere joi, 3 septembrie. Tendinta negativa se mentine si dupa deschiderea bursei de vineri dimineata. Joi, Dow Jones a scazut cu 2,78% la 28,292.73 puncte, iar indicele S&P 500 a inregistrat o depreciere de 3,51%, la 3,344.06…

- Cea mai scumpa oaie din lume a fost vanduta la o licitatie organizata in orasul scotian Glasgow, pentru suma de 368.000 lire sterline (410.000 euro). Animalul, in varsta de sase luni, este din rasa Texel, originara din insula olandeza cu acelasi nume. Animalul, un berbec botezat Double Diamond,…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 352 milioane de euro, in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu 2,697 miliarde de euro, in perioada ianuarie - iunie 2019, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. Participatiile la capital…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,57 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 111,45 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). "In perioada ianuarie - iunie 2020, datoria externa totala…