- Populația civila din Fașia Gaza, care incearca sa paraseasca zona in care se anunța un conflict major intre militanții Hamas și forțele israeliene, traiește in condiții greu de imaginat. BBC a reușit sa stea de vorba cu un barbat a carui familie de 16 persoane sta de cateva zile blocata in sudul Fașiei,…

- Intrarea trupelor terestre israeliene in Fașia Gaza, așteptata de vineri, este posibil sa fi fost amanata pentru ca serviciile secrete a fost secrete sa verifice mai bine semnele cu privire la intențiile Hezbollah, scrie Jerusalem Post.

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a vazut o „miscare semnificativa” spre sud de civili palestinieni. Asta inseamna ca civilii din Fasia Gaza au inteles avertismentul si se refugiaza spre sud, fugind, astfel, din calea invaziei israeliene. Armata israeliana da un nou ultimatum, in așteptarea ofensivei…

- Israelul pregatește un atac la sol care ar putea sa fie soldat cu un numar mare de victime, motiv pentru care oficialii au cerut evacuarea civililor din Fașia Gaza. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Radu Filip, a informat ca 350 de romani inca se afla in regiune. Israel…

- Armata israeliana a transmis, vineri, localnicilor din Gaza City sa evacueze orasul si sa plece catre sud, afirmand ca va "continua sa actioneze semnificativ" in acest oras, denumit "o zona unde au loc operatiuni militare" relateaza Reuters preluat de Rador Radio Romana.De asemenea, armata i-a avertizat…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.