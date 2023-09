Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta financiara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate mentinerii in functiune…

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta macrofinanciara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina - tara a primit deja 12 miliarde de euro, scrie news.ro. Fondurile…

- Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate mentinerii in functiune a serviciilor publice esentiale, cum ar fi spitalele, scolile si locuintele pentru cetatenii relocalizati, precum si platii salariilor si a pensiilor.…

- Regiunea extinsa a Marii Negre trebuie sa fie protejata impotriva efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat presedintele Klaus Iohannis la ONU. Seful statului a amintit ca „inca din prima zi a razboiului, Romania a actionat in deplina solidaritate cu curajosul popor ucrainean”. „Vom…

- Ucraina intenționeaza sa declanșeze o acțiune in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului impotriva celor trei țari UE, pe care le acuza de impunerea unor restricții „ridicole”, a afirmat un oficial de la Kiev pentru Politico. Kievul va acționa in judecata Polonia, Ungaria și Slovacia din cauza deciziei…

- Consilierul lui Zelenski,Mihailo Podoliak, propune Romaniei sa doboarele dronele rusești de langa granițele sale, „pe o anumita raza”. „Desigur, nimeni nu se asteapta ca NATO sa invoce articolul 5 si sa intre in razboi cu Federația Rusa din cauza unei drone cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul.…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, a solicitat, astazi, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul Uniunii Europene.„Propunerea de buget…

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…