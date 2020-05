Stiri pe aceeasi tema

- Gest impresionant al unui agent de Securitate din Timisoara, care a gasit un plic cu 30.000 de euro, și i-a predat Politiei, care acum incearca sa dea de urma pagubitulului. Daniel Luca este angajat al unei firme de paza unde castiga 2.000 de lei pe luna, bani din care nu reuseste sa faca economii.…

- Istoria acestui model se poate spune ca a luat nastere in 1976, cand un mic si ambițios contractor american in aparare – Mobility Technology International – a abordat Lamborghini cu un design pentru un vehicul de teren care ar putea avea aplicații militare. Rezultatul, dezvaluit in 1977 la Salonul Auto…

- Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a anuntat astazi ca a hotarat sa-si doneze salariul pe luna in curs. „Voi dona salariul pe luna martie, iar banii vor ajunge la spitale in aceasta perioada grea. Nu e vorba de nicio lauda, sper doar ca toti colegii care vad acest mesaj sa imi urmeze exemplul“,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti efectueaza 7 perchezitii in Ploiesti, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor furturi din locuinta. Cinci mandate de aducere vor fi puse in executare.

- ACTUALIZARE Sorina Pintea a fost dusa in cursul noptii de ieri la DNA Bucuresti. Procurorii o audiaza la aceasta ora. Ieri au fost facute perchezitii in biroul acesteia care se afla in cadrul Spitalului Judetean “Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Jurnalistii de la adevarul.ro spun ca un individ ar…

- Asociatia Clubul Sportiv Blitzwolf Racing si Willi Motorsport anunta lansarea bursei Best Next Pilot 2020, destinata sa sustina financiar doi piloti talentati pentru a participa la intreg sezonul competitional Romanian Endurance Series 2020. Valoarea bursei este de aprox. 10.000 euro. Selectia celor…