Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 10,09 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 9,50. Rata de infectare la nivelul judetului este 7,81, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 7,30. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Mosnita Noua: 13,68. Astazi, conform datelor…

