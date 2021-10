Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii merg la scoala indiferent de rata de infectare, respectand normele de prevenire a raspandirii COVID-19, a decis, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). CNSU propune utilizarea testelor din saliva pentru elevi si profesori.

- DSP-urile vor anunta daca saptamana urmatoare copiii vor merge la școala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parinții vor afla vineri de la direcțiile de sanatate publica daca saptamâna urmatoare copiii lor vor merge la școala. În localitațile în care rata de…

- Aproape 80% dintre elevi si profesori vor ca anul acesta orele sa se desfasoare fizic, la scoala, iar jumatate dintre elevi isi doresc ca profesorii sa faca lectiile mai atractive, mai interactive, potrivit unui sondaj realizat de World Vision Romania. Atat elevii, cat si profesorii vor mai multi bani…

- Parinți retincenți in a-și lasa copiii sa invețe in clasele in care predau profesori nevaccinați ar putea cere situația direct unitaților de invațamant. „Cred ca parintii ar trebui sa ceara scolilor situatia profesorilor vaccinati si nevaccinati. Ca sa fie o chestiune transparenta si ca scolile sa promoveze…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri seara, ca sunt trei judete in care orele remediale nu s-au platit deloc iar in celelalte judete s-au platit doar partial, din cauza procesului greoi de validare a raportarilor. „Au ramas doar trei judete in aceasta situatie. Nu s-a rezolvat plata…

- Copiii nevaccinați ar putea face școala ONLINE, iar cei vaccinați in format FIZIC, daca incidența de infectare va depași rata de 6 la mia de locuitori Copiii nevaccinați ar putea face școala ONLINE, iar cei vaccinați in format FIZIC, daca incidența de infectare va depași rata de 6 la mia de locuitori…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca se ia in calcul posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in…

- Ca sa aiba acces la școala online, copiii dintr-un sat îndepartat din Sri Lanka sunt obligați sa mearga prin desișuri, care adesea sunt populați de leoparzi și elefanți. Apoi urca peste 2 kilometri, în vârful unei stânci, unde au semnal de internet, sau chiar urca în…