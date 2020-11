Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata, de peste 11 la mia de locutiori, se inregistreaza in localitatea Gavojdia. Citește și: Ministrul Educatiei: Rata de infectare cu COVID in scoli este sub 1%. Nu in scoli exista pericolul de imbolnavire ”In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele…

- Covid-19. Rata de infectare a ajuns, sambata dimineața, la 7,32 la mia de locuitori in Timișoara, a anunțat Prefectura Timiș. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Timiș, sambata dimineața, in 54 de localitați din județ rata de incidența a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, scrie Mediafax.…

- Masura intra in vigoare de joi, 29 octombrie, ora 00.00, pe perioada starii de alerta, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, potrivit unui comunicat de presa transmis de Institutia Prefectului - Judetul Timis, citat de Agerpres. Potrivit Prefecturii, localitatile cu rata de infectare…

- In cursul zilei de ieri, 20 octombrie, au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 189 persoane și au intrat in izolare 147 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24…

- Autoritațile au anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in Timiș au fost confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus 202 persoane, dupa efectuarea a 2.699 de teste. Printre persoanele infectate sunt și 8 din Lugoj și 18 din Gavojdia. Celelalte cazuri de COVID-19 sunt din localitațile:…

- Un nou focar de COVID-19 a fost confirmat de Directia de Sanatate Publica (DSP), marti, ridicand la 11 numarul acestora, dupa ce cinci persoane din Centrul rezidential privat pentru persoane varstnice de la Buzias au fost depistate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.Institutia Prefectului Timis…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 156 persoane și au intrat in izolare 105 persoane. Cele 155 persoane confirmate, in ultimele 24 de ore cu COVID 19, sunt din Timișoara – 96, Giroc-8, Dumbravița – 5, Lugoj-4, Jebel – 4, Sannicolau Mare – 3, Buzias – 3, […] Articolul…

- De vineri pana sambata, 3 octombrie, la Lugoj au mai fost depistate 11 cazuri de COVID-19. Autoritațile au anunțat ca, in județul Timiș, in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 1.876 de teste, au fost confirmate cu coronavirus 99 de persoane. Cele 99 de persoane sunt din: Timișoara…