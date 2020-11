Stiri pe aceeasi tema

- Din cei 15.614 prahoveni testați pozitiv pentru coronavirus, de la inceputul pandemiei, 429 s-au stins din viața, pana astazi. Cei mai mulți dintre ei sufereau, insa, și de alte afecțiuni. Cele mai noi decese au fost inregistrate in randul a 11 persoane cu varste intre 58 și 84 de ani.

- In ultimele 7 zile, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus, in județul Alba a inregistrat un trend ascendent, astazi pornind un posibil trend descendent, in ciuda celor 157 de noi cazuri de infectare in ultimele 24 de ore. La aceasta ora, numarul cazurilor active de pacienți infectați…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 268 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.651 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 149, Lugoj – 10, Buziaș – 3, Ciacova – 3, Deta – 2, Gataia – 4, […] Articolul…

- Noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost confirmate in randul angajatilor spitalelor din Slatina, Corabia si Bals, iar numarul pacientilor cu COVID-19 internati a ajuns la 187, in crestere fata de zilele anterioare, au anuntat vineri reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt.Potrivit…

- Inca doi angajati de la Spitalul Municipal Caracal si alti doi de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina au fost confirmati cu noul coronavirus, ei fiind printre cele 39 de cazuri noi de infectare raportate miercuri in judetul Olt, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP)…