- Consiliul Local al municipiului Timisoara a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca este interzisa hranirea porumbeilor pe domeniul public. De asemenea, cainii si pisicile pot fi plimbate cu mijloace de transport in comun, potrivit aceleiasi hotarari. Proiectul a fost initiat de consilierii…

- Proiectul a fost initiat de consilierii locali ai USR PLUS, Rodica Militaru si Razvan Stana. Potrivit acestuia, cei care hranesc porumbeii pe domeniul public, in Timisoara, risca o amenda cuprinsa intre 100 si 200 de lei. Nu a fost stabilit, insa, cum va aplica Politia Locala aceste amenzi, mai ales…

- Consilierii locali Rodica Militaru (USR PLUS) și Radu Țoanca (PSD) s-au contrazis, marți seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, pe tema hranirii porumbeilor și a obținerii acordului vecinilor pentru a avea un animal de companie in apartament. Intrebata daca hranirea porumbeilor era o problema urgenta,…

