În Timiș sunt aproape 600 de persoane în carantină Timișul are aproape 600 de oameni in carantina, luni, 6 aprilie. In ceea ce privește persoanele aflate in izolare, numarul acestora a trecut de 900. Luni, 6 aprilie,in Timiș, conform Direcției de Sanatate Publica, sunt 598 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat COVID – 19, iar alte 936 persoane ... The post In Timiș sunt aproape 600 de persoane in carantina appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

