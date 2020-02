Stiri pe aceeasi tema

- Timisul ramane in continuare cel in care se castiga cel mai bine din zona de vest a Romaniei. Judetul este singurul in care venitul mediu net depaseste valoarea de 3000 de lei. In zona de vest a Romaniei se castiga destul de bine, spun autoritatile. Datele oficiale arata ce cel mai mare salariu mediu…

- O depreciere a monedei naționale pâna la 4,9 lei fața de euro ar afecta activitatea a 20% dintre exportatori și a 23% dintre importatori, arata datele publicate miercuri de Banca Centrala. Evoluția cursului de schimb al monedei naționale deja afecteaza activitatea a 42% dintre IMM-uri și 34% dintre…

- Piata bunurilor de larg consum va inregistra, in acest an, un avans de peste 12%, evolutie stimulata de cresterea cererii, urmare a majorarii salariilor si pensiilor, si, nu in ultimul rand, de avansul preturilor, arata o analiza a companiei de consultanta Frames. Sezonul de shopping de Craciun va impulsiona…

- [caption id="attachment_48208" align="alignright" width="300"] Foto: IPN[/caption] Republica Moldova sunt peste 176 de mii de persoane cu dizabilitați, ceea ce reprezinta aproape 7% din populația totala. Dintre acestea, peste zece mii sunt copii. Datele reprezinta situația din 2018 și au fost prezentate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuza PSD ca nu a lasat bani in buget pentru plata pensiilor pana la finalul anului.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim - Salariul DIFERENȚIAT pe studii dispare "Ieri am avut o discuție cu premierul Ludovic Orban…

- Salariul de debut industria de servicii de business sunt de 3.055 lei, respectiv 1803 lei, în mâna, peste salariul minim, dar sub cel mediu pe economie, reiese din datele Asociației Business Service Leader (ABSL). Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), salariul mediu…

- In luna septembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decat in luna august 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), noteaza Institutul Național de Statistica. Valorile cele mai…

- Salariul mediu net pe care il castiga un specialist in resurse umane din Romania a ajuns la 676 de euro, potrivit datelor eJobs si ale comparatorului salarial Paylab, cu mult sub mediile de pe alte piete din regiune.