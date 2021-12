Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 91 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3,379 teste, dintre care 1.473 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 55 de cazuri. In Timis, 307 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 38 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 57 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 335 teste, dintre care 126 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 32 de cazuri. In Timis, 322 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 49 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 148 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.797 teste, dintre care 843 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 74 cazuri. In Timis, 398 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 57 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 264 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.931 teste, dintre care 1.345 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 118 cazuri. In Timis, 507 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 59 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 291 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.067 de teste, dintre care 1.741 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 150 de cazuri. In Timis, 553 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 59 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 313 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.712 teste, dintre care 967 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 150 cazuri. In Timis, 544 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 62 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 395 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 986 de teste, dintre care 474 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 217 cazuri. In Timis, 571 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 63 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 579 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.730 de teste, dintre care 527 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 317 cazuri. In Timis, 427 de persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale. In ultimele 24 de ore, la nivelul…