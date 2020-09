Stiri pe aceeasi tema

- Doua recorduri negative au avut loc, in ultimele 24 de ore, la nivel national. S-a inregistrat astfel, cel mai mare numar de decese intr-o singura zi (60), dar si cel mai mare numar de persoane internate la ATI: 522. In Timis au fost raportate 29 de infectari, in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 1 ...…

- La nivelul judetului Timis, in ultimele 24 de ore au fost raportate 32 de infectari cu COVID-19. Dintre acestea, exact jumatate sunt din Timisoara. Au fost efectuate 383 de teste. Pe de alta parte, in aceasta perioada, nu a fost raportat niciun deces in Timis. Cele 32 de persoane infectate sunt din:…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, alte 57 de persoane au fost infectate cu coronavirsu. Dintre acestea, 38 sunt din Timisoara. In aceeasi perioada, in Timis, au fost raportate doua decese ale unor persoane care aveau coronavirus. Cele 57 de persoane infectate sunt din: Timișoara – 39,…

- La nivelul judetului Timis, in ultimele 24 de ore, alte 48 de persoane au fost infectate cu coronavirus. Cele mai multe dintre acestea sunt din Timisoara: 32. In aceeasi perioada, in Timis a avut loc si un deces din cauza coronaviruslui. Cele 48 de persoane infectate cu COVID-19 din Timis sunt din:…

- In ultimele 24 de ore, 23 de persoane din judetul Timis au fost infectate cu COVID-19. Cele mai multe infectari au avut loc in Timisoara: 13. In aceeasi perioada au fost raportate patru decese ale unor persoane care aveau coronavirus. Cele 23 de persoane infectate cu coronavirus, din judetul Timis sunt…

- Crește ingrijorator numarul cazurilor de COVID-19, la Lugoj. Dupa cum au anunțat autoritațile, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost confirmate 18 persoane ca fiind infectate cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 11 persoane sunt din Lugoj (cu doar o zi in urma au mai fost confirmați alți…

- Din record in record! In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 799 de persoane infectate cu coronavirus. In judetul Timis au fost raportate 20 de noi imbolnaviri. Au fost efectuate, in aceeasi perioada, 18.986 de teste. Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802 cazuri…

- Romania a stabilit un nou record negativ privind infectarile cu coronavirus intr-o singura zi. Au fost 698 de imbolnaviri, in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 16 au fost raportate in judetul Timis. Si numarul de decese a fost mare: 24. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…