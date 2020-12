Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost efectuate doar sapte teste de Covid-19, rezultand patru persoane infectate. Tot patru persoane au murit, in Timis, din cauza coronavirusului, de la ultima raportare. Cele patru persoane infeacte sunt din Timișoara (trei) si Giarmata – una. Numarul total…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 180 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate doar 641 de teste. Rata de infectare in judetul Timis a scazut la 3,83, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,00. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati:…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 236 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.168 de teste. Rata de infectare a scazut la 4,06, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,11. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –140;…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 250 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 1.976 de teste. Rata de infectare a scazut putin, pana la 4,21, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,24. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 265 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.052 de teste. Rata de infectare a crescut la 4,24, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,12. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati Timișoara –140;…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 248 cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.109 de teste. Rata de infectare este de 3,86, mai mica fata ziua precedenta, cand a fost 3,92. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –133;…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 104 de cazuri de coronavirus, fiind efectuate 779 de teste, mult mai multe decat in ziua precedenta cand au fost 234 de teste. Rata de infectare a scazut la 4,32, dupa ce, cu o zi in urma, a fost 4,58. Persoanele infectate ...…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis, 70 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, fiind efectuate 1.835 de teste. Cele mai multe dintre acestea sunt din Timisoara: 38. In ultima zi, o persoana din Timis a murit din cauza coronavirusului. Cele 70 persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara…