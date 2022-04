Stiri pe aceeasi tema

Trupele ruse au inceput sa ceara ca proprietarii magazinelor din unele localitati pe care militarii Moscovei le-au ocupat in sudul Ucrainei sa renunte la produsele ucrainene si la folosirea monedei nationale hrivna, folosind in schimb rubla, a informat vineri administratia militara regionala din…

Ministerul Apararii rus a declarat miercuri ca rachete Kalibr ale fortelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineana Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA si de tari europene, transmit Reuters si AFP.

Inainte de inceperea ofensivei militare a Rusiei in Ucraina, Kira Obedinski era o fata de 12 ani vesela si iubita. Acum, orfana, ranita si singura intr-un spital controlat de rusi in estul Ucrainei, ea a devenit un involuntar un pion in razboiul informational al Moscovei, noteaza cnn.com.

Rusia incearca sa introduca rubla in parți „ocupate temporar" ale Ucrainei, potrivit unui oficial ucrainean.

Rubla rusa s-a apreciat cu 10% marti si atinge nivelul de la sfarsitul lui februarie, in primele zile ale invaziei ruse a Ucranei. Rubla rusa s-a apreciat cu 10,2%, la 85,64 de ruble dolarul, nivelul de la 25 februarie, cand sanctiuni impuse Rusiei au fost inasprite, la o zi dupa ce a invadat Ucraina.…

McDonald's anticipeaza ca inchiderea magazinelor sale din Rusia, ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, va costa compania circa 50 de milioane de dolari pe luna, transmite CNBC, conform news.ro.

Armata rusa a anuntat, marti, un nou armistitiu pentru evacuarea civililor din Ucraina de la ora 07.00 GMT (10.00 - ora Moscovei), informeaza AFP preluat de news.ro

Cel mai vocal opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care se afla in prezent in inchisoare, a indemnat populatia rusa sa protesteze zilnic fata de agresiunea militara a Moscovei in Ucraina, a scris purtatorul sau de cuvant, Kira Yarmysh, intr-o postare pe contul de Twitter, conform Reuters.