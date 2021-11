În Târgu Mureș chiar se fac lupte, și se fac bine! Avem o mulțime de luptatori cu care sa ne mandrim, pe care sa-i promovam și pe care sa-i susținem, indiferent ca o facem adresandu-ne personal unora dintre ei sau prin susținerea cluburilor, important este sa propulsam luptatorii la cel mai inalt nivel și sa aratam ca suntem uniți pentru comunitate. Conform informațiilor furnizate de Biroul de presa al Clubului Sportiv Municipal Targu Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Aquaserv SA asigura serviciul de interventii permanent, 24 din 24 de ore, in cazul unor avarii majore pe reteaua de distributie apa potabila. "In Targu Mureș, respectiv pe teritoriul localitaților limitrofe cuplate la rețeaua principala a municipiului, se asigura serviciul permanent de interventie…

- La cererea Eparhiei Reformate din Ardeal, in timpul lucrarilor de renovare a Colegiului Reformat de catre compania Lukacs Alpin`s SRL din Odorheiu Secuiesc a fost decoperita piatra de temelie a colegiului, depusa la 10 septembrie 1908, a anunțat vineri, 19 noiembrie, Biroul de presa al Muzeului Județean…

- Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de economist specialist IA – Biroul RUNOS. Potrivit paginii web a instituției, www.ibcvt.ro, condițiile generale solicitate candidaților sunt urmatoarele: – Are cetatenia romana,…

- Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ungheni au oprit in trafic duminica, 24 octombrie, un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din Targu Mures. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma verificarilor efectuate s-a stabilit…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 5 octombrie, in jurul orei 10.00, la un accident rutier in localitatea Gurghiu. Potrivit primelor informații furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au pus punct joi, 30 septembrie, unei dispute juridice care dureaza de 20 de ani, a anunțat vineri, 1 octombrie, Biroul de presa al Primariei municipiului Targu Mureș. "Prin Proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri asupra imobilului situat in…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 23 septembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, rectificarea bugetului județului Mureș cu suma de 53.901.000 de lei. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Consiliului Județean Mureș, in urma rectificarii județul Mureș va cheltui 7.196.000 de…

- Comitetul Director Județean al filialei Mureș a Partidului Național Liberal a hotarat vineri, 17 septembrie, susținerea cu 63 de voturi din 68 de membri prezenți, a moțiunii „Romania liberala", prin care prim-ministrul Florin Cițu candideaza pentru funcția de președinte al PNL, a informat, in aceeași…