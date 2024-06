Dupa dezvaluirile despre Nicușor Dan și dupa interviul luat de Anca Alexandrescu lui Liviu Dragnea, sper ca veți ințelege de ce: In țara asta totul este Sistem și despre Sistem! Nu ești cu ei, nu exiști (din punct de vedere politic sau relevant economic). Sa crezi altceva, e utopie… e imbatat cu apa rece! Ca […] The post In țara asta totul este Sistem și despre Sistem! appeared first on Puterea.ro .