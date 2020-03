Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a urmarit marți, miercuri și joi programul demnitarului. El și-a inceput, zi de zi, activitatea de la clinica privata Sanador la ora 15.00, nu pentru urgențe, ci pentru consultații obișnuite.450 de lei pentru 15 minute - atat costa o consultație la Horațiu Moldovan, la Sanador, spitalul de…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…

- Ultimul pacient infectat cu COVID-19 din statul asiatic a fost un barbat in varsta de 50 de ani care a luat virusul de la fiica lui, care se intorsese de la Wuhan. Acesta s-a vindecat complet de boala și are o stare buna de sanatate, precizeaza Ministerul Sanatații din Vietnam. Cu toate ca…

- Mai multe intalniri vor fi organizate luni la ministerele Sanatatii si al Afacerilor Interne, in contextul pericolului reprezentat de noul coronavirus.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile…

- Liu Zhiming, directorul Spitalului Wuchang, a murit din cauza infectiei cu noul coronavirus, care pana in prezent s-a raspandit la peste 72.000 de persoane din China, a anuntat serviciul de stiri China News Service pe site-ul de microblogging Weibo. Postarea a fost stearsa ulterior, noteaza DPA. Potrivit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- China a confirmat marți al patrulea deces cauzat de misteriosul coronavirus, in condițiile in care se inregistreaza o creștere a numarului de imbolnaviri, informeaza Reuters. Anunțul starnește ingrijorari pe piețele asiatice pe fondul apropierii Anului Nou, cand sute de milioane de chinezi sunt așteptați…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia. Un barbat de 30 de ani din prefectura Kanagawa…