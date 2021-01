Stiri pe aceeasi tema

- Emomali Rakhmon, președintele statului asiatic, a anunțat marți ca pandemia de coronavirus s-a incheiat in Tadjikistan, insa i-a sfatuit pe cetațeni sa ramana vigilenți, informeaza AFP.

- Turcia se afla in pragul unei crize de apa. Consumul de apa pentru igiena personala a crescut din cauza pandemiei de coronavirus, intr-o țara cu resurse limitate, a declarat sambata președintele Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea unei rețele de distribuție și a unui baraj.

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost confirmate alte 6333 de noi infectari cu coronavirus, 262 dintre acestea fiind din Timiș. 148 de persoane cu COVID-19 au murit de vineri, 11 decembrie, pana sambata, 12 decembrie.

- Salariatii s-au izolat la domiciliu, fiind in monitorizarea medicilor de familie, iar beneficiarii si contactii acestora sunt monitorizati in centru. De asemenea, s-a realizat dezinfectia spatiilor. Prahova a raportat, vineri, 247 de cazuri noi de COVID-19 si o rata de infectare de 3,05 cazuri la mia…

- "Cam asa voi arata si eu in urmatoarele 14 zile insa la mine nu parul este asa ravasit (sau poate si el in unele zile), ci respiratia este...si muschii sunt putin afectati.. Dar sunt optimista ca ma voi recupera repede si voi fi bine.Tot ce imi doresc este sa fiti sanatosi cu totii si sa va protejati!",…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD INGRIJORATOR: 10.260 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 287.062 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, vineri, 6 noiembrie 2020, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul…

- O manifestatie impotriva masurilor de izolare anti-coronavirus in Slovenia a escaladat in ciocniri violente joi seara la Ljubljana, dupa ce politia a intervenit pentru a dispersa multimea cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, relateaza France Presse preluat de agerpres. Cateva sute de persoane s-au…

- Record absolut de cazuri noi de coronavirus in Italia. In ultimele 24 de ore, in Peninsula au fost inregistrate 34.505 de infectari și 445 decese, conform Mediafax.Vechiul record al Italiei data din 31 octombrie, cand au fost inregistrate 31.758 de noi contaminari zilnice cu COVID-19.Fața de miercuri,…