- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a primit joi mandatul de a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmite Reuters. In cazul in care Lofven va reusi sa formeze un nou executiv, votul in parlament (Riksdag) ar…

- Liderul partidului Moderatii (conservator), Ulf Kristersson, a renuntat la tentativa de a forma noul guvern in Suedia, transmit dpa si Reuters. Ulf Kristersson a declarat joi ca a ajuns la concluzia ca 175 de membri ai parlamentului (Riksdag) vor vota impotriva sa, ceea ce ar face imposibil un guvern…

- Presedintele parlamentului Suediei (Riksdagen), Andreas Norlen, a anuntat marti ca i-a acordat liderului Partidului Moderat, Ulf Kristersson, un termen de trei zile pentru a vedea daca poate strange suficient sprijin pentru formarea unui guvern care sa obtina votul legislativului, transmite Reuters.…

- Premierul suedez Stefan Löfven a demisionat luni, sarcina gasirii unei majoritați care sa susțina un nou guvern revenindu-i acum președintelui parlamentului, anunța Reuters și The Guardian.Löfven avea un termen limita de pâna luni la miezul nopții pentru a decide daca demisioneaza…

- Premierul social democrat Stefan Löfven, aflat la putere din 2014, a pierdut încrederea parlamentului prin adoptarea unei moțiunii de cenzura, o premiera istorica pentru Suedia, relateaza Reuters și Associated Press. Motiunea a fost introdusa saptamâna trecuta dupa ce micul…

- Premierul suedez Stefan Lofven a pierdut increderea parlamentului in guvernul sau, o premiera in istoria politica a Suediei, transmit agentiile internationale de presa. Motiunea a fost introdusa dupa ce Partidul Stangii si-a retras recent sprijinul pentru fragilul guvern minoritar al lui…

- Partidul Democrații Suedezi a depus joi o moțiune de cenzura împotriva guvernului premierului Stefan Löfven care, daca va trece, ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, relateaza Reuters.Mutarea a venit dupa ce Partidul de stânga a anunțat joi ca își retrage…

- Guvernul de centru-stânga al Suediei a fost amenințat vineri cu demiterea dupa ce Partidul de Stânga a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura împotriva sa din cauza propunerii de a elimina plafonarea chiriilor pentru noile locuințe rezidențiale, relateaza Reuters.Amenințarea…