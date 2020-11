Stiri pe aceeasi tema

- „Avem o situatie foarte grava", a declarat Lofven in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de ministrul sanatatii Lena Hallengren si de directorul general al Agentiei de Sanatate Publica, Johan Carlson. „Din ce in ce mai multe paturi de terapie intensiva sunt folosite pentru a trata pacienti…

- Județul Gorj inregistreaza peste 3.000 de cazuri de coronavirus de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 1004 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;3028 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 2685 persoane…

- ALERTA…Situatia epidemiologica la nivelul judetului Vaslui conform informatiilor oferite de Directia de Sanatate Publica Vaslui, se prezinta astfel: 4115 cazuri confirmate cu noul coronavirus: 303 persoane internate in spital: 292 pe sectii (asimptomatici 14, forme usoare 66, forme medii 171, forme…

- La nivel național, pana astazi, 16 octombrie, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 5.749 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La nivelul județului Cluj,…

- Inca o gorjeanca a murit din cauza Covid-19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 360 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.980 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1.767 de persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 93 de persoane…

- Autoritațile sanitare din Gorj au raportat alte doua decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 484 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.955 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.750 de persoane sunt vindecate,…

- In Europa, situația privind pandemia se inrautațește. Exista semnale ingrijoratoare ca numarul de noi cazuri crește și in Suedia. Anuntul a fost facut joi de premierul Suediei, Stefan Lofven. Acesta a adaugat ca suedezii au devenit prea relaxați in ceea ce privește restricțiile, potrivit Reuters. „Precauția…

- Crește numarul cazurilor de coronavirus și al deceselor cauzate de coronavirus in județul Gorj. Datele raportate de catre Direcția de Sanatate Publica Gorj, situația epidemiologica la nivelul județului Gorj, in data de 11.08.2020, se prezinta astfel: 697 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1167…