- In Suedia, sala care gazduia, in mod tradițional, Banchetul Nobel a fost transformata in centru de vaccinare impotriva COVID-19. Este vorba despre Sala Albastra din cladirea primariei din Stockholm, de 1500 de metri patrați.

- Cercetatori de top, politicieni și familii regale se adunau aici anual pentru Banchetul Nobel, insa regulile s-au schimbat. Anul trecut, banchetul a fost anulat din cauza pandemiei, iar acum, incaperea de 1.500 de metri patrați este cum nu se poate mai buna pentru imunizarea populației.

- Primarul comunei Feldioara, singura localitate rurala din judetul Brasov in care a fost operationalizat un centru de vaccinare impotriva COVID-19, Sorin Taus, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca o parte din cetatenii din zona sunt nemultumiti de faptul ca persoane din intregul judet au…

- Din cei noua medici de familie de pe Valea Gurghiului, doar unul a acceptat sa participe la campania de vaccinare a populatiei impotriva SARS-CoV-2, la singurul centru de vaccinare din mediul rural din judetul Mures, care functioneaza in comuna Gurghiu. "Valea Gurghiului cuprinde patru comune cu 15.000…

- Catedrala istorica din orasul englez Salisbury, veche de peste 800 de ani, a fost transformata intr-un centru de vaccinare anti-COVID. Sute de varstnici au fost imunizati sub acorduri de orga. Primul care s-a imunizat a fost un veteran de razboi in varsta de 95 de ani.

- Primul centru la care va ajunge echipa mobila de vaccinare, astazi, 15 ianaurie, este cel situat in Strada Unirii nr 104., Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta, imagini puteti vedea in sectiunile Galerie foto si Video ale materialului. Astazi, 15 ianuarie, incepe in judetul Constanta…

- La Aiud a avut loc o intalnire de lucru in vederea organizarii centrului de vaccinare nr. 2 din municipiul, precum și in vederea definitivarii demersurilor pentru zona ATI-COVID-19 din cadrul Spitalului Municipal Aiud . La intalnire au participat Prefectul județului Alba, Inspectorul Șef al ISU Alba,…

- Consiliul Local Odobești a aprobat ieri un proiect de hotarare prin care a schimbat temporar destinația Salii de Sport din localitate in Centru zonal de vaccinare anti Covid-19. In acest centru ar urma sa se vaccineze toți cetațenii din localitațile de pe Valea Milcovului. „Ca urmare a adresei primita…