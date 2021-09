Stiri pe aceeasi tema

- Regiunile din sudul Franței au fost afectate in ultimele 24 de ore de un adevarat potop. In cateva ore a plouat cat in doua - trei luni și a urmat dezastrul. Mai multe persoane au fost ranite și cateva cladiri s-au prabușit parțial. Potrivit France Info, pe anumite porțiuni de pe autostrada Nimes -…

- 1. In 1947 – 1948, au mai plecat de undeva. Si cei care le-au fost fideli si au ramas pe loc au devenit penali. 2. Sunt foarte milos, foarte, foarte milos. Am si amintiri recente care ma indreptatesc sa fiu asa. S-a stricat masina pe care am inchiriat-o in Sudul Frantei. Ca sa stai linistit […] The…

- Un videoclip realizat de niște martori oculari in satul Congazcic, regiunea autonoma Gagauzia, arata cit de puternica a fost furtuna in sudul Moldovei. In imagini apare cerul de noapte care este aproape mereu luminat de fulgere. "Ca la discoteca", a semnat videoclipul martorul ocular. Ploile abundente…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, le da asigurari romanilor ca bugetul de stat are destule resurse pentru acoperirea proiectelor esențiale. In acest sens șeful Guvernului a vorbit despre nevoia țarii noastre de a nu mai avea drumuri de pamant. „Anul trecut am gasit resurse pentru toate cheltuielile…

- Primavara și vara acestui an in Moldova au fost bogate in precipitații. In unele localitați din sudul țarii se inregistreaza deja un exces. Cum au afectat ploile la aceasta etapa recolta de struguri in Autonomia Gagauza din sudul Moldovei, au declarat pentru portalului de știri Gagauzinfo.MD surse din…

- Mai multe localitați din județul Neamț au fost grav afectate de inundații, in urma ploilor torențiale. Zeci de oameni au fost evacuați din locuințe inundate, mii de de case sunt fara curent electric și au fost blocate drumuri din cauza aluviunilor. Majoritatea localitatilor din judetul Neamt au fost…

- Pompierii au fost alertati pentru a pompa apa din mai multe gospodarii din satul Valeni.Operatiunea a avut loc in noaptea zilei de 23 spre 24 iunie cand doua echipe de pompieri au intervenit in localitatea Valeni pentru a elibera gospodariile oamenilor de namol și apa.

- Ploile abundente din ultimele zile continua sa produca pagube in județele din Moldova. Doua drumuri judetene din Vrancea au fost blocate, dupa ce raul Putna a iesit din matca si a inundat carosabilul, iar 20 de gospodarii au fost inundate. In Neamț, mai multe familii au fost izolate de apele crescute,…