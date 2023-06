În sudul Australiei a fost descoperită o șopîrlă neobișnuită cu ochi "psihedelici" Oamenii de știința au identificat in Australia o noua specie de șopirle cu ochi "psihedelici" care traiește in regiunile de sud ale continentului. Speciei i s-a dat numele de Strophus spinula, relateaza EcoPravda. Lungimea sa ajunge la șase centimetri, iar pielea are o culoare alb-negru. Caracteristica principala sint ochii care repeta desenul de pe piele. Analiza ADN-ului a determinat o rela Citeste articolul mai departe pe noi.md…

