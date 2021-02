Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Suceava, deschiderea a cinci noi centre de vaccinare risca sa nu poata fi pusa in practica din cauza lipsei de personal, a avertizat primarul orașului, Ion Lungu, miercuri, intr-o conferința de presa. In acest moment, un singur centru de vaccinare este operațional in localitate. Primarul…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat intr-o conferinta de presa ca in municipiu nu pot fi deschise centre de vaccinare anti-Covid-19 deoarece nu exista cadre medicale dispuse sa le deserveasca, titreaza digi24 . Primarul Sucevei a facut apel la cadrele medicale din municipiu sa se alature campaniei…

- De la jumatatea lunii ianuarie, cand s-au deschis centrele comunitare de vaccinare, și pana la inceputul acestei luni, statul nu a gasit de cuviința sa clarifice din punct de vedere al legalitații activitatea desfașurata aici de medicii de familie. Prin urmare, au fost chemați la munca, dar nu li s-au…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a scris un mesaj pe Facebook in care recunoaște ca a evaluat „parțial greșit” platforma pentru inscriere la vaccinare. Mai este mult de munca, a spus ministrul, dupa ce numeroși oameni au așteptat ore sau nu s-au putut inscrie. „Tocmai mi-am programat parinții pentru…

- Medicii de familie vor fi platiți suplimentar pentru programarea pacienților la vaccinare – este una dintre masurile adoptate de Guvern printr-o ordonanța de Urgența care stabileste cum vor fi renumerate cadrele medicale care vor participa la procesul de vaccinare. Astfel, medicii de familie vor fi…

- Ministerul Sanatații anunța ca angajații din sanatate și din serviciile sociale, cuprinși in prima etapa de vaccinare, se vor putea imuniza și dupa inceperea celei de-a doua etape, informeaza Mediafax. Ministerul Sanatații a indemnat, vineri, printr-un mesaj pe Facebook, centrele de vaccinare…

- Angajatii Administratiei Domeniului Public Sector 1 vor incepe de luni, 14 decembrie, strangerea gunoiul stradal necontrolat, potrivit unui anunt facut de primarul Clotilde Armand (USR-PLUS). Edilul arata ca firma de salubrizare Romprest i-ar fi anuntat ca ii va da in judecata daca vor strange gunoiul.…

- Ministerul Sanatații (MS) anunța finalizarea distribuției dozelor de vaccin gripal achiziționate pentru derularea campaniei de vaccinare antigripala din sezonul 2020-2021. Ultimele 540.000 doze de vaccin gripal vor ajunge in aceste zile la direcțiile de sanatate publica și, mai apoi, in cabinetele medicilor…