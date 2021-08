În SUA se investighează o posibilă problemă la utilitarele Mercedes Sprinter Autoritatea americana responsabila pentru siguranta rutiera (NHTSA) a anuntat ca a demarat o investigatie preliminara asupra unor plangeri potrivit carora unele modele din 2019 ale utilitarei Mercedes-Benz Sprinter. Aceste modele, folosite ca vehicule de livrari de Amazon.com sau ca ambulante, au pornit singure de pe loc desi levierul cutiei de viteze era blocat in “Park”, potrivit Reuters. NHTSA sustine ca a primit reclamatii referitoare la opt tamponari si o persoana ranita ca urmare a unor incidente in care au fost implicate utilitare Mercedes-Benz Sprinter 2500/3500/4500. Agentia nu a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

