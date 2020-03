Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea caz de coronavirus a fost confirmat miercuri in Liban, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Beirut, care a precizat ca este vorba despre o femeie care a revenit recent din Iran, transmite AFP potrivit Agerpres. ''A fost inregistrat un al doilea caz de coronavirus Covid-19 confirmat in…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari la nivel global.

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- In Italia, unde se afla cea mai mare comunitate de romani din strainatate, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a crescut la 157. Guvernatorul Lombardiei a spus ca in regiune s-a ajuns la 89 de pacienti, fata de 54 in ziua anterioara, iar un purtator de cuvant al guvernatorului din Veneto a informat…

- Autoritațile din Coreea de Sud au anunțat, vineri, al doilea deces provocat de virusul gripal aparut in orașul chinez Wuhan, informeaza agenția de presa Yonhap, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Pacientul infectat cu virusul gripal Covid-19 a decedat vineri dimineața, au transmis autoritațile…

- Un barbat de 30 de ani a fost spitalizat la Everett, in apropiere de Seattle, fiind diagnosticat cu noul coronavirus chinezesc, au anuntat marti Centrele de control si prevenitie a maladiilor (CDC), confirmand astfel primul caz inregistrat in SUA, ultima tara atinsa dupa China,

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- S-a inregistrat un al doilea deces in urma infecției cu noul tip de coronavirus din China. Un barbat de 69 de ani fusese spitalizat recent in regiunea Wuhan, unde a fost inregistrat focarul initial. Avea probleme renale grave.