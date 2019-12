În SUA brazii sunt pe cale de dispariție In SUA, producția de brazi a scazut cu 33%, de la 30 milioane de bucați (1977), la 20 de milioane la inceputul ultimului deceniu, informeaza evz.ro, citand datele USDA. Multe dintre pepinierele de brazi s-au inchis, sau s-au reorientat, ceea ce a dus și la schimbarea preferințelor de consum ale americanilor. Realitatea este insa ca problema este una climatica. „Crescatorii cultiva brazi intr-un mediu climatic in care fenomenele meteo nedorite se vad cu ochiul liber”, a declarat Tim O’Connor, director executiv al Asociatiei Nationale a Producatorilor de Brazi de Craciun din SUA. Brazii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

