Administrația președintelui SUA Joe Biden a cerut de la proprietarii chinezi ai rețelei Tik Tok sa-și vinda acțiunile in companie. In caz contrar, aplicația ar putea fi interzisa in Statele Unite, relateaza Wall Street Journal, citand surse, rapoarte sb.by. Se remarca faptul ca acest lucru se datoreaza ingrijorarilor legate de securitatea datelor utilizatorilor americani. SUA considera ca in