- O gospodarie din localitatea Cușma a fost atacata de un urs. Incidentul a avut loc miercuri, 2 septembrie, in jurul orei 22.00 și a fost anunțat printr-un apel telefonic la 112, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Astfel, o persoana de gen feminin, extrem de speriata, a solicitat ajutor…

- Autoritatile spaniole au aprobat prima testare clinica pe 190 de voluntari a unui vaccin aflat in faza 2 de studiu. Cercetarea vaccinului Ad26.COV2-S este realizata de compania Janssen, care apartine Johnson & Jonhson.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului: moțiunea…

- Comisia a avertizat asupra pericolului atingerii acestor obiecte dupa alarma declansata de confirmarea unor cazuri de coronavirus in supermarketuri care vand alimente congelate, dupa ce expertii au informat ca temperaturile scazute si umiditatea sunt propice supravieturii virusului. Din luna iulie,…

- Curtea de Conturi a sancționat cu 60.000 de lei asociatia care a cumparat spitalul modular de la Iasi. Neregulile gasite fac referire la strategia de achizitie a unitatii sanitare, la faptul ca nu exista un contract de management, dar si ca nu au fost specificate clar caracteristicile unor produse.Citește…

- Primaria municipiului Chișinau a instituit un grup de lucru privind implementarea proiectelor de infrastructura pentru transport alternativ. Comisia creata are scopul de a organiza consultari publice și de a elabora proiecte de infrastructura alternativa. Grupul de lucru va asigura organizarea consultarilor…

- Ministerul Educateiei pregateste trei scenarii pentru reintoarcerea copiilor la scoala, in septembrie. Cum va incepe noul an scolar. Autoritațile iau in calcul 3 scenarii pentru reinceperea anului școlar, potrivit ministrului Educatiei, Monica Anisie. ”Am luat in discuție cele trei scenarii pe care…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a schimbat discret firul narativ privind primele zile ale pandemiei de coronavirus, precizand ca Partidul Comunist Chinez nu a informat niciodata organizația cu privire la debutul pandemiei pe 31 decembrie, deși anterior a susținut contrariul, relateaza News.yahoo.com,…